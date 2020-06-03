«Как резиновые женщины и безалкогольное пиво». Тренер Жулин — о работе онлайн

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, почему в последнее время отказывал фигуристам в просьбах поставить программу. По его словам, заниматься этим было невозможно ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, а ставить программу онлайн бессмысленно.
«В моём представлении это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека. Не хочется даже думать о том, что такая необходимость в нашем виде спорта может наступить», — приводит слова Жулина «RT на русском».
Тренер добавил, что карантин прошёл для него под знаком здорового образа жизни.
«Прочитал статью японского нобелевского лауреата о том, что человек должен есть один раз в день, делая суточные перерывы между приёмами пищи, и решил испытать этот метод на себе. Результат мне понравился. Так что пандемия прошла для меня под знаком здорового образа жизни», — сказал он.
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