Загитова выложила новое видео с собакой. Та чихает — Алина смеётся

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила в «сториз» своего «инстаграма» видео со своей собакой по кличке Масару. Собаку породы акита-ину Загитова получила в подарок от Японии после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане.
В видео можно посмотреть, как Загитова чешет собаку, та чихает, после чего Алина смеётся.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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