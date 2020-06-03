Аделина Сотникова — хейтерам: никого никогда не держу, но грязь писать не стоит

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова ответила хейтерам, некорректными комментариями отреагировавшим на участие спортсменки в социальном ролике о голосовании по поправкам в Конституцию.

«Все у нас такие правильные. Ангелочки! Никого никогда не держу, но грязь писать не стоит. Особенно мужской пол. Спасибо», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме», выложив фотографию в красном брючном костюме.

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Сотникова объявила о завершении карьеры, но хотела продолжить выступления в ледовых шоу. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.