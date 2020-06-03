«Счастливые как дети!» Тарасова и Морозов возобновили ледовые тренировки с Траньковым

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков проиллюстрировал, как вместе со своими подопечными серебряными призёрами Игр-2018 в команде Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым приступил к ледовым тренировкам на базе в Новогорске.
«В час встречи после долгой разлуки...» — подписал Траньков видео, на котором выбегает и ложится на лёд в обычных ботинках.
Видео можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».
«Счастливые как дети!!!» — подпись к фото со счастливыми лицами Транькова и его подопечных.
Федеральная база в Новогорске была открыта после карантина для тренировок спортсменов сборной России с 25 мая. На лёд фигуристы смогли выйти после прохождения тестирования на коронавирус и углублённого медицинского обследования.
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