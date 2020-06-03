Елизавета Туктамышева объяснила, почему японцы любят фигурное катание

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему в Японии так популярно фигурное катание. Из-за коронавируса было отменено ежегодное шоу Fantasy on Ice, на котором должна была выступить спортсменка.

«Что должна была делать сейчас? Ехать на шоу Fantasy on Ice в Японию. Я была на нём в прошлом году и была безумно рада получить приглашение на это шоу в очередной раз. Ждала его, потому что это грандиозное шоу, там очень много моих друзей. Была очень разочарована от того, что его отменили.

Почему японцам так заходит фигурное катание? Мне кажется, оно популярно из-за многих японских спортсменов, которые катаются на высоком уровне. Это касается и женщин, и мужчин, и парного катания. Взять одного лишь Юзуру Ханю, которого считают идеалом фигуриста в Японии и который мегапопулярен во всем мире. Когда есть крутые спортсмены в каком-либо виде спорта, то это сразу даёт его популяризацию. Как не смотреть, когда люди из твоей страны выигрывают? Это первое.

Второе — японцы любят искусство, они проникаются программами, когда ты выходишь на лёд. Их любовь ощущается, как только ты выходишь из самолёта и приезжаешь в аэропорт: видишь, что тебя встречают не только люди, которые занимаются организационной деятельностью, — там стоят фанаты, поклонники. Уже с порога ты чувствуешь, что ты в Японии», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».