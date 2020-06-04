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«Ты горячая». Подписчикам понравилось новое фото 17-летней фигуристки Самодуровой

«Ты горячая». Подписчикам понравилось новое фото 17-летней фигуристки Самодуровой
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке спортсменка одета в чёрное.

«Не называйте меня ангелом», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Подписчикам Самодуровой понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.

«Ты горячая».
«Красавица, люблю тебя».
«Красивое фото! Спасибо, что поделилась».
«София, прелесть, ты прекрасная».

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

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