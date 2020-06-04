«Красотка внеземных масштабов». Пользователи — о фото Аделины Сотниковой в купальнике

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежее фото. На нём спортсменка, одетая в купальник, стоит, обернувшись к камере вполоборота.

«Каковы ваши мысли? Когда будем спокойно передвигаться? Только когда ехала по городу, ощущение, как будто всё прекрасно… Люди ходят без масок, перчаток», — подписала она снимок.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Красотка внеземных масштабов».

«Аделина — балерина!»

«Это прекрасная фотография! Аделина, ты очень красивая девушка от природы, тебе не нужна тонна макияжа и фотошопа, чтобы быть хорошенькой, это, конечно, твой выбор, как сниматься и обрабатывать фото, но я за естественность образа».