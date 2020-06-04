Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Красотка внеземных масштабов». Пользователи — о фото Аделины Сотниковой в купальнике

«Красотка внеземных масштабов». Пользователи — о ф
«Красотка внеземных масштабов». Пользователи — о фото Аделины Сотниковой в купальнике
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежее фото. На нём спортсменка, одетая в купальник, стоит, обернувшись к камере вполоборота.

«Каковы ваши мысли? Когда будем спокойно передвигаться? Только когда ехала по городу, ощущение, как будто всё прекрасно… Люди ходят без масок, перчаток», — подписала она снимок.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Красотка внеземных масштабов».
«Аделина — балерина!»
«Это прекрасная фотография! Аделина, ты очень красивая девушка от природы, тебе не нужна тонна макияжа и фотошопа, чтобы быть хорошенькой, это, конечно, твой выбор, как сниматься и обрабатывать фото, но я за естественность образа».

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020