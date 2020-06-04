«Как могу такому парню отказать?» Рудковская станцевала с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская опубликовала новое видео в «Инстаграме». В очередном ролике она станцевала с мужем, российским фигуристом Евгением Плющенко.

«Хоть я и деревянная, но как могу такому парню отказать? Потанцуй со мной, Яна! Да, не вопрос, Женя. Буду скромно на втором плане оттенять твою красоту», — подписала видео Рудковская.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

Плющенко завоевал первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь — на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006, завоевал серебряные медали в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.