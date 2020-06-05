Тест на коронавирус Алины Загитовой дал отрицательный результат

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова сдала анализы на наличие в организме коронавирусной инфекции, результат — отрицательный, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Теперь спортсменка может приступить к тренировкам на базе в Новогорске, куда она приехала 2 июня. Напомним, 18-летняя Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Её включили в состав сборной России на новый сезон.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.