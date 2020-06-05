Тайваньская газета сравнила Алину Загитову с фарфоровой куклой

Тайваньское издание United Daily News опубликовало статью, посвящённую олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании россиянке Алине Загитовой. В материале оценили внешность спортсменки.

«У Алины утончённое лицо, как у фарфоровой куклы, которое континентальные (китайские. — Прим. «Чемпионата») СМИ назвали «Снежный лотос из России». Завоевав звание чемпионки, она стала азиатским кумиром», — отмечается в статье.

Снежный лотос в Китае считается священным цветком, способным собирать «небесную эссенцию». Легенды гласят, что этот цветок имеет душу и охраняется драконами, а попал он на Землю из одного из созвездий Млечного Пути.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.