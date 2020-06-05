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«Не знала, кто эта малышка». Тиффани Загорски рассказала, как познакомилась с Загитовой

«Не знала, кто эта малышка». Тиффани Загорски расс
«Не знала, кто эта малышка». Тиффани Загорски рассказала, как познакомилась с Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Тиффани Загорски, выступающая в танцевальном дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала, как познакомилась с Алиной Загитовой. По словам 25-летней Загорски, это случилось, когда Загитовой, которая в мае отпраздновала 18-летие, было 15 лет.

«Это случилось на Гран-при в Китае в олимпийский сезон. Фигуристов сборной начали расселять по двое в отеле. У нас с Алиной фамилии шли друг за другом по алфавиту, и нас поселили вместе.

Я не знала, кто эта малышка. Очень удивилась, когда мне сказали, что Алине всего 15 лет, а она уже участвует во взрослых соревнованиях. Зайдя в комнату, мы поздоровались и пожелали друг другу удачи. В следующих поездках уже сами везде селились вдвоем. Мы проводили вместе кучу времени, поддерживали друг друга», — приводит слова Загорски «Матч ТВ».

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