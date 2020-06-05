«Не знала, кто эта малышка». Тиффани Загорски рассказала, как познакомилась с Загитовой

Тиффани Загорски, выступающая в танцевальном дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала, как познакомилась с Алиной Загитовой. По словам 25-летней Загорски, это случилось, когда Загитовой, которая в мае отпраздновала 18-летие, было 15 лет.
«Это случилось на Гран-при в Китае в олимпийский сезон. Фигуристов сборной начали расселять по двое в отеле. У нас с Алиной фамилии шли друг за другом по алфавиту, и нас поселили вместе.
Я не знала, кто эта малышка. Очень удивилась, когда мне сказали, что Алине всего 15 лет, а она уже участвует во взрослых соревнованиях. Зайдя в комнату, мы поздоровались и пожелали друг другу удачи. В следующих поездках уже сами везде селились вдвоем. Мы проводили вместе кучу времени, поддерживали друг друга», — приводит слова Загорски «Матч ТВ».
- 5 июня 2020
-
13:38
-
10:20
-
09:39
- 4 июня 2020
-
22:37
-
21:37
-
17:25
-
14:23
-
12:20
-
09:22
- 3 июня 2020
-
23:20
-
22:41
-
18:52
-
16:36
-
12:59
-
11:00
-
00:08
- 2 июня 2020
-
22:57
-
21:39
-
21:04
-
20:05
-
19:56
-
19:12
-
17:54
-
17:26
-
16:36
-
13:23
-
12:39
-
12:02
-
10:17
-
09:42
- 1 июня 2020
-
23:55
-
21:21
-
20:45
-
20:25
-
20:12