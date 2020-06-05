Юлия Липницкая впервые с января опубликовала пост в «Инстаграме». Фото

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая впервые с января 2020 года опубликовала пост в «Инстаграме». Она поблагодарила за поздравления с днём рождения. Сегодня, 5 июня, Липницкой исполнилось 22 года.

Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Является самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания.