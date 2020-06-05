Тренер «Хрустального» сравнила Мишина и Тутберидзе: он — открытый, а она — просто звезда

Молодой тренер Алёна Высоцкая, которая занимается с самыми юными фигуристами в «Хрустальном», сравнила Алексея Мишина и Этери Тутберидзе, с которыми ей довелось работать.

«С кем было страшнее познакомиться? Почему-то мне кажется, что страшнее было с Этери Георгиевной. Просто сам по себе образ Алексея Николаевича наполнен тёплой энергией, на него смотришь по телевизору, и тебе кажется, что это добрый, открытый, позитивный человек. А Этери Георгиевна — просто звезда.

Снежная королева? Да, всё так, как о ней говорят. Она уважает себя и уважает других. И она это несёт в себе. Ты не знаешь, чего от неё ожидать. А вдруг она скажет как-то так резко, что у меня вообще весь мир перевернётся и я свою жизнь сразу поведу в другое направление.

Когда я с ней встретилась один на один, не могу сказать, что почувствовала холод. У неё было честное отношение: ты пришла, я тебя выслушаю, вот у меня есть лимит времени, расскажи, что ты собой представляешь, в трёх словах, чего ты хочешь, и я для себя решу, насколько мне это интересно. И я это чувствовала.

Алексей Николаевич сразу взял меня за руку, достаточно трогательный момент. Сказал: «Рад знакомству. Лучше научного руководителя, чем я, тебе, конечно, не найти». Мне, конечно, это было понятно и так, но я даже на это не рассчитывала. Не думала, что Алексей Николаевич прям возьмётся за научную работу простой магистрантки, которая приехала из Воронежа. Значит, ему важно делиться. И это тоже здорово. Он имел полное право не делиться своими знаниями, разные позиции бывают у людей. Но здесь всё было очень тепло, с таким принятием. Но думаю, что тоже с такой оговоркой: если ты сейчас говоришь о том, что ты хочешь, то ты делай, я должен видеть твоё желание и мотивацию не только на словах.

Он разрешал за собой ездить, слушать. В реальном времени тренировки. Например, он делает замечание Андрею Лазукину, или Лизе Туктамышевой, или Соне Самодуровой. Мало того что я была в принципе в шоке от происходящего, потому что фигурного катания вживую я не видела никогда, это несравнимый уровень, абсолютно другой подход. Так ещё я окунулась в этот процесс, я стала свидетелем того, как творится история. Может, я очень романтизирую это всё, но для меня это было приблизительно так», — приводит слова Высоцкой Sport24.