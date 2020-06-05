Тренер «Хрустального» рассказала, как Тутберидзе справляется с уходами фигуристов

Молодой тренер Алёна Высоцкая, которая работает с самыми юными фигуристами в «Хрустальном», рассказала, как Этери Тутберидзе справляется с уходами спортсменов.

«Этери Георгиевна очень сильна как личность. А то, как она справляется с уходами спортсменов… От меня уходит пятилетний ребенок, с которым мы проработали год, — это для меня уже трагедия. А что испытывает тренер чемпионов? Ты в работе с ним оставляешь частичку себя. Твоя жизнь создана из всех этих детей. Встаёшь и засыпаешь с мыслями о них. А как может быть по-другому, если ты рассчитываешь на результат? Мне Этери Георгиевна говорит: «Алёна, отделяй. Если ты будешь идти с таким душевным рвением…» Да и Елена Чайковская советовала не прикипать», — приводит слова Высоцкой Sport24.

Из группы Тутберидзе в разное время ушли олимпийская чемпионка в команде Юлия Липницкая, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.