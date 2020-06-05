«Хозяйство нынче большое». Евгений Плющенко показал птичник

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своём приусадебном хозяйстве. Вместе с сыном Александром спортсмен и тренер покормил курочек и показал свой птичник, в котором после реконструкции появятся не только перепёлки, но и гуси с утками.

«Хозяйство нынче большое...» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Плющенко вместе со своими подопечными отправился на сбор на федеральную базу в Кисловодск. Они уже прибыли на место тренировок. Фигуристы сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов были отрицательными.



В состав группы Плющенко вошли 15-летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, победительница первенства России среди фигуристок младшего возраста Софья Титова и другие спортсмены.