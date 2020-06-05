Уткин сравнил акулу с Загитовой. Слуцкий отреагировал

Известный блогер и журналист Василий Уткин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, как акула выпрыгивает из воды и делает несколько оборотов в воздухе перед тем, как вернуться в свою стихию. Хищницу автор поста сравнил с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«Загитова», — подписал пост Уткин.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» Василия Уткина.

В комментариях главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий нашёл сходство акулы с другой российской фигуристкой.

«Скорее, Трусова», — написал Слуцкий, добавив смеющийся смайлик.

«У акулы не может быть фамилии с таким корнем!» — парировал Уткин.

В отличие от Загитовой, в чьём активе нет прыжков в четыре оборота, Александра Трусова трижды включена в Книгу рекордов Гиннесса за первое исполнение различных четверных прыжков на официальных соревнованиях. В межсезонье Трусова сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.