Трусова и другие фигуристы группы Плющенко тренируются на базе в Кисловодске со скакалками

Фигуристы и фигуристки группы Евгения Плющенко проводят тренировки в Кисловодске. Видео с занятий выложил Евгений. Александра Трусова, Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский прыгают со скакалкой, а Дмитрий Михайлов и Сергей Розанов помогают в проведении тренировки.



«Работа в Кисловодске уже кипит! Команда сборников «Ангелы Плющенко» и тренеры моей команды», – написал Плющенко.

Видео с тренировки можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Начать тренировки на льду можно будет через неделю после прибытия на базу в случае получения всеми второго отрицательного теста на коронавирус.



37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).