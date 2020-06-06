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«Оказалось, весьма непросто». Семья Плющенко попробовала станцевать с очками

«Оказалось, весьма непросто». Семья Плющенко попробовала станцевать с очками
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Известный продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором танцует вместе с мужем, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, и сыном Александром. Необычности семейному танцу добавляют очки, которые в определённый момент музыки нужно опустить со лба на нос. Получилось только у Евгения. У Яны очки едва задержались на кончике носа, а у Гном Гномыча и вовсе повисли на дужках.

«Семейный день — семейные танцы. Евгений Плющенко и Гном Гномыч. P. S. Попробуйте танцы с очками. Оказалось, весьма непросто», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «Инстаграме».

Ранее Яна рассказывала, что небольшие ролики, снятые в семейном кругу, собирают на её странице в «Инстаграме» миллионы просмотров.

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