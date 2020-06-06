«Главное в танце кайфовать». Елизавета Туктамышева показала зажигательную импровизацию

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором танцует зажигательный танец-импровизацию под латиноамериканскую мелодию. Заметно, что спортсменке, одетой с не сковывающий движения домашний костюм, доставляет удовольствие её занятие.
«Главное в танце кайфовать, а не красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Находясь на самоизоляции, Туктамышева поставила новую произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме» под руководством хореографа Юрия Смекалова. Тренер фигуристки Алексей Мишин одобрил постановку.
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