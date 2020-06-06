Алексей и Мишель Ягудины станцевали под Little Big на бильярдном столе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вместе с младшей дочерью Мишель и её друзьями станцевал под композицию «Hypnodancer» группы Little Big.

Танцевальный марафон на бильярдном столе оказался не под силу 40-летнему спортсмену, дети перетанцевали сошедшего с дистанции Алексея.

«Танцы с Мишель Ягудиной под Little Big. Главное, бильярдный стол есть», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной, пара воспитывает двух дочерей — десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.



Кроме золота Олимпийских игр, Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира, трижды становился сильнейшим на чемпионате Европы. После окончания карьеры Алексей выступает в ледовых шоу, ведёт передачи на телевидении.