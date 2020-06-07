Трусова исполнила тройной лутц и тройной риттбергер во время тренировки на льду у Плющенко

Группа Евгения Плющенко по фигурному катанию начала тренировки на льду в Кисловодске, где проходит сбор. Там находятся Александра Трусова, Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский.



На видео в основном представлены вращения в исполнении Кирилла Сарновского, однако в конце ролика на заднем плане появляется двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова, исполняя тройной лутц и тройной риттбергер.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» академии Евгения Плющенко.

37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).