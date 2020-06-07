«Одни понты». Плющенко раскритиковали за фото с красным «Порше»

Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Он стоит в красной одежде на фоне своей машины того же цвета — «Порше». Незадолго до этого Евгений выкладывал видео со своими танцами у этого же автомобиля.
Мнения в комментариях разделились. Кто-то написал «В пижаме — крут!» или отметил, что красный цвет очень красив, а некоторым фото не понравилось. «Одни понты», «Как и все зажратые звёзды», — гласит часть критических комментариев.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского фигуриста.
37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).
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