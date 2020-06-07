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Туктамышева упала, совершив прыжок на мокром свежезалитом льду

Туктамышева упала, совершив прыжок на мокром свежезалитом льду
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала видео своей тренировки на ледовом катке. По словам Елизаветы, она допустила ошибку, прыгнув на не до конца застывший лёд.

«Никогда не прыгайте на свежезалитый лёд», — подписала Туктамышева видео, добавив, что он был мокрым.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

Находясь на самоизоляции, Туктамышева поставила новую произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме» под руководством хореографа Юрия Смекалова. Тренер фигуристки Алексей Мишин одобрил постановку. После этого Елизавета выразила надежду, что совсем скоро будет переносить программу на лёд.

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