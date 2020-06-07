Туктамышева упала, совершив прыжок на мокром свежезалитом льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала видео своей тренировки на ледовом катке. По словам Елизаветы, она допустила ошибку, прыгнув на не до конца застывший лёд.



«Никогда не прыгайте на свежезалитый лёд», — подписала Туктамышева видео, добавив, что он был мокрым.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

Находясь на самоизоляции, Туктамышева поставила новую произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме» под руководством хореографа Юрия Смекалова. Тренер фигуристки Алексей Мишин одобрил постановку. После этого Елизавета выразила надежду, что совсем скоро будет переносить программу на лёд.