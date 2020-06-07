Ирина Слуцкая рассказала о качествах идеального мужчины

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своём идеальном мужчине.

«Идеальный мужчина, кто он⁉ Мой — всегда хвалит приготовленную мной еду и всегда помнит дату нашей свадьбы и дату нашего знакомства. Конечно, я шучу. А какие качества вы считаете главными в мужчине?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Приведём самые интересные ответы подписчиц на вопрос Ирины.

evdokiiakosinova: Добрым, умным, обходительным и внимательным по отношению к тебе. И, наверное, способным прощать твои недостатки и ценить твои достоинства. Поддерживать тебя, когда тебе особенно трудно.

mila.onischenko: Заботливый, ценящий свою женщину больше всего на свете. Тот, рядом с которым тепло и уютно.

mamaholi61: Ценю надёжных и «лёгких на подъём».

n_novikova45: Идеальный мужчина тот, кто считает только свою женщину самой красивой, задорной, интеллектуальной, лучшей мамочкой на свете, лучшей хозяюшкой и лучшим и верным другом.

Слуцкая замужем во второй раз, воспитывает троих детей.