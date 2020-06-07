Ирина Слуцкая рассказала о качествах идеального мужчины

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своём идеальном мужчине.
«Идеальный мужчина, кто он⁉ Мой — всегда хвалит приготовленную мной еду и всегда помнит дату нашей свадьбы и дату нашего знакомства. Конечно, я шучу. А какие качества вы считаете главными в мужчине?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
Приведём самые интересные ответы подписчиц на вопрос Ирины.
evdokiiakosinova: Добрым, умным, обходительным и внимательным по отношению к тебе. И, наверное, способным прощать твои недостатки и ценить твои достоинства. Поддерживать тебя, когда тебе особенно трудно.
mila.onischenko: Заботливый, ценящий свою женщину больше всего на свете. Тот, рядом с которым тепло и уютно.
mamaholi61: Ценю надёжных и «лёгких на подъём».
n_novikova45: Идеальный мужчина тот, кто считает только свою женщину самой красивой, задорной, интеллектуальной, лучшей мамочкой на свете, лучшей хозяюшкой и лучшим и верным другом.
Слуцкая замужем во второй раз, воспитывает троих детей.
- 7 июня 2020
-
19:10
-
18:46
-
18:24
-
17:37
-
14:56
-
13:18
-
10:34
-
05:21
- 6 июня 2020
-
23:38
-
22:14
-
21:04
-
17:46
-
15:59
- 5 июня 2020
-
22:46
-
22:14
-
19:54
-
18:45
-
17:59
-
16:10
-
14:42
-
13:38
-
10:20
-
09:39
- 4 июня 2020
-
22:37
-
21:37
-
17:25
-
14:23
-
12:20
-
09:22
- 3 июня 2020
-
23:20
-
22:41
-
18:52
-
16:36
-
12:59
-
11:00