Евгений Плющенко исполнил зажигательный танец босиком

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, известным продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром исполнил зажигательный танец под сингл Алекса Гаудино Destination Calabria с вокалом от Crystal Waters. Для исполнения танца члены семьи Плющенко выстролись друг за другом и по очереди солировали. При этом сам Евгений станцевал босиком.

«Из старенького и неопубликованного!» — подписал Плющенко видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.

В настоящее время Плющенко вместе с подопечными из своей академии находится на сборе в Кисловодске. Федеральная база для проведения ледовых тренировок сборной России была открыта 1 июня.