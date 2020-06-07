Евгений Плющенко исполнил зажигательный танец босиком
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, известным продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром исполнил зажигательный танец под сингл Алекса Гаудино Destination Calabria с вокалом от Crystal Waters. Для исполнения танца члены семьи Плющенко выстролись друг за другом и по очереди солировали. При этом сам Евгений станцевал босиком.
«Из старенького и неопубликованного!» — подписал Плющенко видео, размещённое на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.
В настоящее время Плющенко вместе с подопечными из своей академии находится на сборе в Кисловодске. Федеральная база для проведения ледовых тренировок сборной России была открыта 1 июня.
Супруга Плющенко: у моих видео в «Инстаграме» безумные просмотры, по 45 млн в неделю
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