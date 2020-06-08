Жулин: если бы супруга меня критиковала, давно бы с ней развёлся и ушёл к той, кто хвалит

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об отношениях с женой, экс-фигуристкой Натальей Михайловой.

«Насколько важно, чтобы супруги были одной профессии? Мне не с чем сравнивать. Все мои жёны были фигуристками, и меня это устраивает. Честно говоря, я и не очень понимаю, о чём разговаривать с женщиной, которая не разбирается в твоей профессии. Хотя, думаю, если человек умный, если есть общие интересы, то и общие темы можно всегда найти. Но мне нравится, что Наташа, так как сама каталась и тренировала, всё понимает. Ей не надо задавать лишних вопросов, а мне пускаться в лишние рассуждения. И потом, с ней всегда можно посоветоваться. Я, например, очень люблю посоветоваться с супругой по поводу выбора музыки для программ, выбора костюмов…



Наташа меня всегда хвалит. Может, и правда за дело, и мне это нравится. От неё редко услышишь критику, если не сказать «никогда». Но я считаю, это абсолютно правильный подход, потому что, если бы супруга меня критиковала, я бы давно с ней развёлся и ушёл к той, которая хвалила бы», — сказал Жулин в интервью для Федерации фигурного катания на коньках.