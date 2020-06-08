«Низость и подлость». Татьяна Тарасова — о Марате Башарове, который избивал жену

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обрушилась с критикой на актёра Марата Башарова, в отношении которого известно, что он избивал супругу. Напомним, Башаров был участником проекта «Ледниковый период», а Тарасова входила в состав жюри.
«Все участники шоу – большие трудяги. А ведь сколько они все натерпелись: и травмы, и не только ушибы, но и серьёзные переломы… Жаль, что прекрасный артист Дима Марьянов так странно ушёл из жизни… Мне он нравился. Очень трудолюбивый был человек. И у него хорошо получалось, он чувствовал лёд.
А были и такие, в адрес которых у меня сплошной негатив. И я говорю об этом открыто! Ну как можно нормально разговаривать с Маратом Башаровым? То, что он избил свою супругу, – низость и подлость…
Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать. Да и с детства говорила то, что считала нужным. Правда всегда у меня была в почёте», — цитирует Тарасову «Бизнес и Балтия».
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