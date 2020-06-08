Алексей Ягудин накрасил губы и снялся в роли кассирши. Видео
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил в своём «инстаграме» забавный видеоролик. Спортсмен накрасил губы и сыграл роль кассирши в небольшой сценке.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Также Ягудин в грубой форме раскритиковал американского фигуриста Адама Риппона, который пожертвовал $ 1000 в фонд помощи чернокожим транссексуалам.
«Когда же вы сдохнете?» Ягудин — о помощи фигуриста Риппона чернокожим транссексуалам
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