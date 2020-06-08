Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Шелепень объяснила, почему отказалась работать в группе Тутберидзе

Шелепень объяснила, почему отказалась работать в группе Тутберидзе
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень, которая тренировалась в группе Этери Тутберидзе, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», рассказала, почему отказалась от работы в команде своего наставника.

«Предлагали работать с малышами. Но вы поймите меня правильно. Совсем маленьких деток, скажем, не умею и неинтересно мне тренировать, так как я уже 4 года ставлю детям двойные, тройные и четверные прыжки. А на более взрослых деток в такой команде мне не хватило бы опыта.

Индивидуальные тренировки – это одно, а вот вести группу – уже другое. Надеюсь, вы меня поймёте и не будете осуждать.

Хотела бы работать с Этери Георгиевной? Думаю, у меня на это нет опыта. И если в будущем захочу группу, то, скорее всего, чтобы я была главным тренером», — написала Шелепень.

Тренер «Хрустального» рассказала, как Тутберидзе справляется с уходами фигуристов
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020