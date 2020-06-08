Шелепень объяснила, почему отказалась работать в группе Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень, которая тренировалась в группе Этери Тутберидзе, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», рассказала, почему отказалась от работы в команде своего наставника.

«Предлагали работать с малышами. Но вы поймите меня правильно. Совсем маленьких деток, скажем, не умею и неинтересно мне тренировать, так как я уже 4 года ставлю детям двойные, тройные и четверные прыжки. А на более взрослых деток в такой команде мне не хватило бы опыта.

Индивидуальные тренировки – это одно, а вот вести группу – уже другое. Надеюсь, вы меня поймёте и не будете осуждать.

Хотела бы работать с Этери Георгиевной? Думаю, у меня на это нет опыта. И если в будущем захочу группу, то, скорее всего, чтобы я была главным тренером», — написала Шелепень.