Шелепень объяснила, почему отказалась работать в группе Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень, которая тренировалась в группе Этери Тутберидзе, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», рассказала, почему отказалась от работы в команде своего наставника.
«Предлагали работать с малышами. Но вы поймите меня правильно. Совсем маленьких деток, скажем, не умею и неинтересно мне тренировать, так как я уже 4 года ставлю детям двойные, тройные и четверные прыжки. А на более взрослых деток в такой команде мне не хватило бы опыта.
Индивидуальные тренировки – это одно, а вот вести группу – уже другое. Надеюсь, вы меня поймёте и не будете осуждать.
Хотела бы работать с Этери Георгиевной? Думаю, у меня на это нет опыта. И если в будущем захочу группу, то, скорее всего, чтобы я была главным тренером», — написала Шелепень.
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