Алексей Ягудин объяснил резкие слова в адрес чернокожих транссексуалов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин принёс извинения за резкие высказывания, сделанные в комментарии к новости о пожертвовании фонду помощи чёрным транссексуалам.

«Вчера в моём «инстаграме» был сделан очень глупый пост, за который мне крайне неудобно. В интернете я прочитал новость о том, что известный американский фигурист пожертвовал 1000 долларов фонду помощи чёрным транссексуалам. Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова. Ошибки действительно нужно признавать.

Я и вчера, естественно, не желал никому ничего плохого. Тем более смерти. Просто злился на ситуацию. А ситуация такова. Я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, где создаются фонды помощи чёрным транссексуалам. Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи чёрным транссексуалам? Причём тут цвет кожи и о какой помощи идёт речь, если они сами выбрали эту дорогу?

Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против. Но я против пропаганды. Мне кажется, общественности не нужна информация, кто с кем спит. Эта информация также не нужна моим дочкам.

Всё то, что я сказал, безусловно, не оправдывает мой вчерашний поступок. Я публичный человек и должен следить за тем, что говорю, что выкладываю в соцсети. Ещё раз прошу прощения за резкие вчерашние слова. Желаю всем любви, здоровья, берегите своих детей», — говорит Ягудин в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».