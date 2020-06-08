Гулякова рассказала, почему группа Мишина не поехала на сборы в Кисловодск

Победительница финала Кубка России—2020 Анастасия Гулякова рассказала, почему группа Алексея Мишина не поехала на сборы в Кисловодск, где с 1 июня для спортсменов, представляющих сборные России, открылась база «Юг Спорт».

«Тренеры просто сказали, что мы не поедем. Во-первых, очень долго ждать результатов тестов. Во-вторых, мы с Соней Самодуровой этим летом сдаём ЕГЭ – и нам надо будет за две недели до него приехать обратно в Петербург. То есть мы там толком не покатаемся. Приедем сюда – и здесь ещё ждать придётся на карантине. Помимо этого Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне Мишиным больше 65 лет, из-за этого тоже не решились ехать», — приводит слова Гуляковой «Спорт день за днём».

Ожидается, что уже на этой неделе группа Мишина сможет возобновить тренировки в Петербурге, во дворце спорта «Юбилейный». В качестве альтернативного варианта рассматривается Ледовый дворец всесезонного курорта «Игора».