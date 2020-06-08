Ирина Слуцкая назвала вещи, которые ненавидит

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о вещах, которые ненавидит.

«Топ-5 вещей, которые я ненавижу.

1. Когда лгут в глаза и думают, что ты не понимаешь.

2. Царапающиеся бирки на трусах.

3. Хабалистость.

4. Долгие разговоры ни о чём.

5. Впустую потраченное время.

А что вас бесит?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Ирины Слуцкой.

Подписчики фигуристки продолжили список.

lady_ok_sun: Бюстгальтер! Цинизм! Равнодушие! Резинки на носках! Холодную погоду! Жеманность! Высокомерие!

viktoriamum: Очередь, она меня очень раздражает.

sharuda33: Необязательность, всезнайство, сильная привередливость в еде, высокое мнение о себе любимом.

popovataran: Когда опаздывают, бесит очень.

hzsamaneznau2019: Терпеть не могу зависть, ложь, безответственность и грязную обувь у всех!

devyatov66: Когда собеседник не слушает