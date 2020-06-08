Ирина Слуцкая назвала вещи, которые ненавидит

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о вещах, которые ненавидит.
«Топ-5 вещей, которые я ненавижу.
1. Когда лгут в глаза и думают, что ты не понимаешь.
2. Царапающиеся бирки на трусах.
3. Хабалистость.
4. Долгие разговоры ни о чём.
5. Впустую потраченное время.
А что вас бесит?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Ирины Слуцкой.
Подписчики фигуристки продолжили список.
lady_ok_sun: Бюстгальтер! Цинизм! Равнодушие! Резинки на носках! Холодную погоду! Жеманность! Высокомерие!
viktoriamum: Очередь, она меня очень раздражает.
sharuda33: Необязательность, всезнайство, сильная привередливость в еде, высокое мнение о себе любимом.
popovataran: Когда опаздывают, бесит очень.
hzsamaneznau2019: Терпеть не могу зависть, ложь, безответственность и грязную обувь у всех!
devyatov66: Когда собеседник не слушает
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