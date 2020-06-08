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«Пристроил свою на время!» Плющенко нанял Пухляша из клипа Little Big обучать жену танцам

«Пристроил свою на время!» Плющенко нанял Пухляша из клипа Little Big обучать жену танцам
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на время отсутствия нанял для жены, известного продюсера Яны Рудковской, и сына Александра тренера по танцам. В роли тренера выступил танцор из клипа на песню Uno российской группы Little Big Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш. Что из этого вышло, можно посмотреть в видеоролике на странице фигуриста в «Инстаграме».

«Свято место пусто не бывает. Пристроил свою на время! Теперь как-то так...» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Плющенко вместе с фигуристами своей академии находится на сборе в Кисловодске. Сбор начался 1 июня, после того как после перерыва для спортсменов сборной России были открыты федеральные базы.

Трусова и другие фигуристы группы Плющенко тренируются на базе в Кисловодске со скакалками
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