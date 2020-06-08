«Пристроил свою на время!» Плющенко нанял Пухляша из клипа Little Big обучать жену танцам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на время отсутствия нанял для жены, известного продюсера Яны Рудковской, и сына Александра тренера по танцам. В роли тренера выступил танцор из клипа на песню Uno российской группы Little Big Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш. Что из этого вышло, можно посмотреть в видеоролике на странице фигуриста в «Инстаграме».
«Свято место пусто не бывает. Пристроил свою на время! Теперь как-то так...» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Плющенко вместе с фигуристами своей академии находится на сборе в Кисловодске. Сбор начался 1 июня, после того как после перерыва для спортсменов сборной России были открыты федеральные базы.
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