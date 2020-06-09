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«Такая лялька», «Кардашьян». Подписчикам понравилось новое фото Аделины Сотниковой

«Такая лялька», «Кардашьян»
«Такая лялька», «Кардашьян». Подписчикам понравилось новое фото Аделины Сотниковой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежее фото. На нём спортсменка, одетая в чёрное, запечатлена на фоне ночного города.

«Hе важнo, кaк дpугие рaсценят вaши поступки. Пpoдолжaйте пpoявлять любовь и дoбpoту. Hе рaди них… Ради себя», — подписала она снимок.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Такая лялька. Иди поняньчу».
«Красотка, ну просто нет слов».
«Кардашьян».

Последний пользователь указал на сходство Сотниковой и известной американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Ранее пользователи оценили фото Сотниковой в купальнике.

«Красотка внеземных масштабов». Пользователи — о фото Аделины Сотниковой в купальнике
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