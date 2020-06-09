Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежее фото. На нём спортсменка, одетая в чёрное, запечатлена на фоне ночного города.

«Hе важнo, кaк дpугие рaсценят вaши поступки. Пpoдолжaйте пpoявлять любовь и дoбpoту. Hе рaди них… Ради себя», — подписала она снимок.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Такая лялька. Иди поняньчу».

«Красотка, ну просто нет слов».

«Кардашьян».

Последний пользователь указал на сходство Сотниковой и известной американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Ранее пользователи оценили фото Сотниковой в купальнике.