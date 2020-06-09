Гулякова: не считаю уход Трусовой от Тутберидзе предательством. Возможно, всё к лучшему

Победительница финала Кубка России—2020 Анастасия Гулякова прокомментировала ситуацию с переходом 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Не считаю этот переход предательством. Возможно, было какое-то недопонимание. Или Саше захотелось чего-то нового. Возможно, для Саши всё только к лучшему. Она большой молодец – и четверные почти все прыгает, и тренируется много», — приводит слова Гуляковой «Спорт день за днём».

На первых тренировках под руководством Плющенко в Кисловодске Трусова уже успела исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Под руководством нового тренерского штаба Трусова намерена работать над скольжением, вращениями и артистизмом, а также выучить тройной аксель и четверной риттбергер. Кроме того, говоря о задачах на сезон, Александра рассказала, что мечтает о медленной программе.