Погорилая с отличием защитила диплом в Российском госуниверситете физкультуры

Российская фигуристка Анна Погорилая, являющаяся бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года, успешно защитила диплом в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Спортсменка сообщила о защите диплома на тему «Оптимизация построения программ фигуристок-одиночниц высокой квалификации» в своём «инстаграме».
«Сегодня я защитила дипломную работу, чему очень рада. Поэтому решила с вами поделиться. Всем хорошего настроения», – написала Погорилая в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Фигуристка также сообщила, что защитила диплом на отлично.
22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.
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