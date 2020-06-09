Чемпионка ОИ Анисина: под прикрытием псевдоэпидемии из людей хотят сделать послушных рабов

Фигуристка Мария Анисина, олимпийская чемпионка 2002 года в танцах на льду, записала видеообращение по поводу пандемии коронавируса. Анисина связала пандемию с заговором мирового закулисья.

«Я, Марина Анисина, олимпийская чемпионка в танцах на льду, кавалер высшей награды Франции – Ордена Почётного легиона. Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам России, Украины, Республики Беларусь и других стран.

Я поддерживаю всё, что делает сейчас мой венчанный муж Никита Джигурда. Поддерживаю, потому что знаю на 100 процентов, что от всего своего огромного сердца он помогает людям осознать факт того, что их жестоко и цинично обманывают и представители теневых игроков мирового закулисья, и циничные коррумпированные политики, и депутаты большинства стран, и продажные СМИ, и ненасытные чиновники московской власти во главе с мэром Собяниным С.С., за которым стоят Герман Греф, Анатолий Чубайс и другие бесчеловечные олигархи, воплощающие преступные планы тайных правителей мира и их идею золотого миллиарда.

Власть, подобно фашистам, загоняет людей в те стрессовые, страшные, гибельные условия огромного концлагеря. Делается это под прикрытием псевдоэпидемии коронавируса с целью сделать из граждан послушных крепостных и рабов, уничтожить к концу XXI века 7 млрд человек.

Мы не должны молчать. Я обращаюсь к олимпийским чемпионам, чемпионам мира в разных видах спорта и всем неравнодушным людям – не бояться высказать своё правдивое отношение и к принудительной цифровизации общества, и к введению тотального электронного контроля, и к волнующему очень многих вопросу установок вышек для связи 5G, и к бездушному онлайн-обучению наших детей, и к пугающему меня и миллионы граждан многих стран плану вакцинации людей опасными, непроверенными вакцинами, и к мировому циничному коронавирусному лохотрону.

Мы не должны позволить жестоким продажным чиновникам манипулировать нами и превращать наших детей и близких в заключённых цифрового концлагеря. Я прошу вас: не молчите. Не молчите, пока ещё не поздно остановить этот убийственный мировой спектакль и надвигающуюся огромную беду в виде запланированной теневыми правителями мира второй волны несуществующей эпидемии COVID-19», — сказала Анисина.