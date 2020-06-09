Туктамышева рассказала о целях на лето и показала фото в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала новую запись в своём «инстаграме». Чемпионка мира 2015 года рассказала о планах на лето и выложила фото с морского отдыха в купальнике.
«Лето начинается не так как обычно, но я себе загадала то, что обязательно хочется выполнить за эти три месяца в Питере:
1. Встретить рассвет на заливе
2. Прокатиться по каналам
3. Попасть на самую красивую крышу города
4. По традиции съесть самую вкусную шаверму с Валерией Максимовой (инструктор по фитнесу. — Прим. «Чемпионата») (очень жду тебя).
И, конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами, они всегда так быстро проходят.
Что у вас в списке «must do» на это лето?» — написала Туктамышева в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской фигуристки.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
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