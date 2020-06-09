«Мы свободны!» Ягудин и Тотьмянина эмоционально отреагировали на выход из самоизоляции

Российские фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина опубликовали семейное фото в своих аккаунтах в «Инстаграме». Спортсмены вместе с дочками и собакой сфотографировались на улице. Судя по реакции, Ягудин и Тотьмянина с радостью восприняли выход из карантина. Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что в столице отменяется система электронных пропусков и прогулки по расписанию.
«Мы свободны!!!» — подписала фото Тотьмянина. Ягудин сделал репост записи, использовав аналогичную подпись.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Тотьмяниной.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров. 38-летняя Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002−2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).
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