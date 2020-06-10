«На спектаклях падал, оскорблял зрителей». Ирина Роднина — о смертельном ДТП с Ефремовым

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение о ДТП с участием актёра и болельщика футбольного клуба «Спартак» Михаила Ефремова.

«Что будет с Ефремовым? Всё написано в законе: от 5 до 12 лет лишения свободы. Чего ещё ужесточать?

Больше была знакома с его отцом. Обсуждать тут нечего, все всё видели: на спектаклях падал, нёс полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались. Бездействие друзей и знакомых.

Ни один алкоголик и просто сильно выпивающий человек никогда не признается, что он алкоголик. Для этого есть родные, близкие, рабочий коллектив. Если они тебя так ценят, наверное, должны были предпринять шаги. Произошедшее ужасно», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».

Видео с места событий можно посмотреть на «Чемпионате».

8 июня Ефремов, находясь в своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулём которой сидел курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Ефремов практически не пострадал, а Захаров получил многочисленные травмы, в результате которых скончался в больнице.