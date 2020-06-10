Плющенко: все граждане Российской Федерации должны проголосовать за поправки в конституцию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал жителей России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напомним, голосование состоится 1 июля 2020 года.

«Я собираюсь поучаствовать. Это очень важно. У нас скоро пройдут ролики, мы как раз сделали социальную программу в поддержку поправок в конституцию. Очень много сделано правильных поправок, и мне кажется, что мы все — граждане Российской Федерации — должны проголосовать за поправки. Голосовать пойду обязательно», — приводит слова Плющенко агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что дети стали избегать семилетнего сына Плющенко и его супруги Яны Рудковской из-за слухов о психическом расстройстве мальчика.