«Извиняться не за что!» Подписчики — о словах Ягудина в адрес чернокожих транссексуалов

Пользователи «Инстаграма» отреагировали на пост олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина, который сперва жёстко оскорбил чернокожих транссексуалов, а потом извинился.
В комментариях к посту отметился, в частности, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
«Пропустил вчерашний пост, но с сегодняшним согласен полностью», — написал он.
Другие пользователи оставили следующие комментарии.
«Дорогой Лёша! Очень больно смотреть, как приходится оправдываться в своих искренних чувствах. Я тоже не разделяю пропаганды разврата, растления и нетрадиционных видов сексуальной ориентации...»
«Алексей, это 6,0! Это медаль! Вы правы на все сто! Такого не должно быть! Каждое слово в точку! Жаль, не видела видео вчера, но что-то мне подсказывает, что особо извиняться не за что!»
«Респект. Сейчас у всех нервы взвинчены. Я тоже против пропаганды и втягивания детей в эти нетрадиционные истории».
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