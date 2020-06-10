«Извиняться не за что!» Подписчики — о словах Ягудина в адрес чернокожих транссексуалов

Пользователи «Инстаграма» отреагировали на пост олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина, который сперва жёстко оскорбил чернокожих транссексуалов, а потом извинился.

В комментариях к посту отметился, в частности, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«Пропустил вчерашний пост, но с сегодняшним согласен полностью», — написал он.

Другие пользователи оставили следующие комментарии.

«Дорогой Лёша! Очень больно смотреть, как приходится оправдываться в своих искренних чувствах. Я тоже не разделяю пропаганды разврата, растления и нетрадиционных видов сексуальной ориентации...»

«Алексей, это 6,0! Это медаль! Вы правы на все сто! Такого не должно быть! Каждое слово в точку! Жаль, не видела видео вчера, но что-то мне подсказывает, что особо извиняться не за что!»

«Респект. Сейчас у всех нервы взвинчены. Я тоже против пропаганды и втягивания детей в эти нетрадиционные истории».