Медведева отписалась от Ягудина в «Инстаграме» после его слов о чернокожих транссексуалах

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, который пожертвовал $ 1 тыс. в фонд помощи чернокожим траннсексуалам, что не понравилось Алексею Ягудину. Напомним, Ягудин сперва жёстко оскорбил чернокожих транссексуалов, а потом извинился, но Риппон заявил, что тот «может засунуть извинения себе в задницу».

«Хорошая попытка! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом», — написала Медведева в комментариях к соответствующему посту Риппона. Кроме того россиянка отписалась от Ягудина в «Инстаграме».

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).