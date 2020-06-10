Слуцкая рассказала, как стала первой женщиной, которая вышла на лёд в комбинезоне

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как она стала первой женщиной, которая откатала программу на соревнованиях в комбинезоне.
«Каждый год в фигурном катании правила меняются, Международный союз конькобежцев что-то добавляет или убирает. И вот в 2005 году девушкам разрешили кататься в брюках. Мой хореограф-постановщик Станислав Войтюк предложил мне поставить дерзкую короткую программу. Поначалу я выступала в красивом платье.
Фото: «Инстаграм» Ирины Слуцкой
И мне стало интересно, каково это — кататься в брюках уже на соревнованиях. Я уже каталась на показательных выступлениях в брючных костюмах, и мне это очень нравилось. Я позвонила в одну питерскую фирму своей подруге Вике Скоковой и попросила её сшить комбинезон. Это, конечно, отличалось от того, что я надевала раньше. Да и сама программа была на самом деле оригинальной.
В каждую программу, в каждый номер я привносила что-то новое. Где-то ошибалась? Возможно. Но это нормальный творческий процесс. А где-то, наоборот, неожиданно попала в точку. И с комбинезоном я на самом деле попала в точку! Жаль, что этого не произошло раньше, потому что брюки мне очень нравились и, мне кажется, они мне шли. Да, юбки привычнее и женственнее. Но иной раз программу можно прекрасно и оригинально представить с брюками.
Фото: «Инстаграм» Ирины Слуцкой
Так я стала первой женщиной, которая вышла на лёд в комбинезоне. Так и появился тот самый чёрный с малиновым комбинезон», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
- 10 июня 2020
-
20:10
-
19:31
-
18:13
-
16:05
-
12:41
-
10:58
-
09:21
- 9 июня 2020
-
23:07
-
22:25
-
21:50
-
19:49
-
19:13
-
14:35
-
13:20
-
10:55
- 8 июня 2020
-
23:12
-
21:21
-
19:44
-
18:41
-
17:42
-
15:15
-
13:21
-
12:46
-
12:40
-
09:58
- 7 июня 2020
-
22:05
-
21:26
-
21:02
-
19:10
-
18:46
-
18:24
-
17:37
-
14:56
-
13:18
-
10:34