Слуцкая рассказала, как стала первой женщиной, которая вышла на лёд в комбинезоне

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как она стала первой женщиной, которая откатала программу на соревнованиях в комбинезоне.

«Каждый год в фигурном катании правила меняются, Международный союз конькобежцев что-то добавляет или убирает. И вот в 2005 году девушкам разрешили кататься в брюках. Мой хореограф-постановщик Станислав Войтюк предложил мне поставить дерзкую короткую программу. Поначалу я выступала в красивом платье.

Фото: «Инстаграм» Ирины Слуцкой

И мне стало интересно, каково это — кататься в брюках уже на соревнованиях. Я уже каталась на показательных выступлениях в брючных костюмах, и мне это очень нравилось. Я позвонила в одну питерскую фирму своей подруге Вике Скоковой и попросила её сшить комбинезон. Это, конечно, отличалось от того, что я надевала раньше. Да и сама программа была на самом деле оригинальной.

В каждую программу, в каждый номер я привносила что-то новое. Где-то ошибалась? Возможно. Но это нормальный творческий процесс. А где-то, наоборот, неожиданно попала в точку. И с комбинезоном я на самом деле попала в точку! Жаль, что этого не произошло раньше, потому что брюки мне очень нравились и, мне кажется, они мне шли. Да, юбки привычнее и женственнее. Но иной раз программу можно прекрасно и оригинально представить с брюками.

Фото: «Инстаграм» Ирины Слуцкой

Так я стала первой женщиной, которая вышла на лёд в комбинезоне. Так и появился тот самый чёрный с малиновым комбинезон», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».