Татьяна Навка отреагировала на удаление фильма «Унесённые ветром» из сервиса HBO Max

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на действия американского стримингового сервиса HBO Max, который убрал с платформы фильм «Унесённые ветром», мотивировав это борьбой с расизмом. Решение было принято на фоне протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Уже многие об этом написали, и я тоже не могу промолчать! Одна из моих любимых книг, а также один из любимых фильмов. Как это возможно?! Это какой-то маразм… Другого слова я даже подобрать не могу к тому, что на фоне массовой истерии в США (да, на мой взгляд, это именно так, это уже давно вышло из адекватного протеста и борьбы за свои права) HBO удалили из библиотеки легендарный фильм «Унесённые ветром»! Это же до какой степени «ума» надо дойти, чтобы так поступить?! Я, как человек баланса, всегда против перегибов в какую-то сторону, потому что любое прекрасное дело, доведённое до фанатизма, — это уже плохо, и в итоге результат будет обратный, вместо прогресса — сплошной регресс. Боюсь даже представить, что будет следующим… «Том Сойер», «Зелёная миля»?» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Кадр из фильма можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».