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Стали известны составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию

Стали известны составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию
Фигурное катание / Прочие турниры 0

На сайте Министерства спорта Российской Федерации опубликовали составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.

Юниорская сборная России

Юниорки: Камила Валиева, Софья Самоделкина, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых.

Юниоры: Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Пары: Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Екатерина Каташинская – Александр Васькович, Софья Тютюнина – Александр Шустицкий, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Резервный состав

Юниорки: Софья Муравьёва, Валерия Шульская.

Юниоры: Георгий Куница, Андрей Кутовой, Кирилл Сарновский.

Пары: Виктория Васильева – Никита Володин, Татьяна Кузьмина – Алексей Хвалько, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов.

Танцы на льду: Тамара Жукова – Даниил Карпов, Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.

Юношеская сборная России

Девушки: Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Алина Горбачёва, Мария Дмитриева, Вероника Жилина, Аделия Петросян.

Юноши: Максим Белявский, Всеволод Князев, Марк Кондратюк, Марк Лукин.

Пары: Алина Расковалова – Артём Бутаев.

Танцы на льду: Софья Алексова – Илья Владимиров, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов.

Резервный состав

Девушки: Софья Дзепка, Софья Титова, Анастасия Марасанова.

Юноши: Николай Колесников, Лев Лазарев, Арсений Федотов.

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Новости. Фигурное катание
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