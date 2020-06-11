Стали известны составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию

На сайте Министерства спорта Российской Федерации опубликовали составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.
Юниорская сборная России
Юниорки: Камила Валиева, Софья Самоделкина, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых.
Юниоры: Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Илья Яблоков.
Пары: Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.
Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Екатерина Каташинская – Александр Васькович, Софья Тютюнина – Александр Шустицкий, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.
Резервный состав
Юниорки: Софья Муравьёва, Валерия Шульская.
Юниоры: Георгий Куница, Андрей Кутовой, Кирилл Сарновский.
Пары: Виктория Васильева – Никита Володин, Татьяна Кузьмина – Алексей Хвалько, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов.
Танцы на льду: Тамара Жукова – Даниил Карпов, Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.
Юношеская сборная России
Девушки: Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Алина Горбачёва, Мария Дмитриева, Вероника Жилина, Аделия Петросян.
Юноши: Максим Белявский, Всеволод Князев, Марк Кондратюк, Марк Лукин.
Пары: Алина Расковалова – Артём Бутаев.
Танцы на льду: Софья Алексова – Илья Владимиров, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов.
Резервный состав
Девушки: Софья Дзепка, Софья Титова, Анастасия Марасанова.
Юноши: Николай Колесников, Лев Лазарев, Арсений Федотов.
- 11 июня 2020
-
13:58
- 10 июня 2020
-
23:54
-
20:10
-
19:31
-
18:13
-
16:05
-
12:41
-
10:58
-
09:21
- 9 июня 2020
-
23:07
-
22:25
-
21:50
-
19:49
-
19:13
-
14:35
-
13:20
-
10:55
- 8 июня 2020
-
23:12
-
21:21
-
19:44
-
18:41
-
17:42
-
15:15
-
13:21
-
12:46
-
12:40
-
09:58
- 7 июня 2020
-
22:05
-
21:26
-
21:02
-
19:10
-
18:46
-
18:24
-
17:37
-
14:56