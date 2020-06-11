Стали известны составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию

На сайте Министерства спорта Российской Федерации опубликовали составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.



Юниорская сборная России



Юниорки: Камила Валиева, Софья Самоделкина, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых.



Юниоры: Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Илья Яблоков.



Пары: Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.



Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Екатерина Каташинская – Александр Васькович, Софья Тютюнина – Александр Шустицкий, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.



Резервный состав



Юниорки: Софья Муравьёва, Валерия Шульская.



Юниоры: Георгий Куница, Андрей Кутовой, Кирилл Сарновский.



Пары: Виктория Васильева – Никита Володин, Татьяна Кузьмина – Алексей Хвалько, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов.



Танцы на льду: Тамара Жукова – Даниил Карпов, Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.



Юношеская сборная России



Девушки: Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Алина Горбачёва, Мария Дмитриева, Вероника Жилина, Аделия Петросян.



Юноши: Максим Белявский, Всеволод Князев, Марк Кондратюк, Марк Лукин.



Пары: Алина Расковалова – Артём Бутаев.



Танцы на льду: Софья Алексова – Илья Владимиров, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов.



Резервный состав



Девушки: Софья Дзепка, Софья Титова, Анастасия Марасанова.



Юноши: Николай Колесников, Лев Лазарев, Арсений Федотов.