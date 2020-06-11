Семилетнего сына Плющенко и Рудковской пригласили сняться в «Ералаше». Видео

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил предложение сняться в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Об этом стало известно со слов мамы мальчика, музыкального продюсера Яны Рудковской.

«Ты откуда такая красивая? Репетируем! Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актёрский опыт пригодится в новой соревновательной программе.

Передаём привет Максиму Галкину, вдохновлённые его блистательным диалогом», — написала Рудковская в «Инстаграме», прикрепив текст к видео, в котором показано, как она с сыном пародирует один из диалогов с участием Галкина.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.