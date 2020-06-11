Александра Трусова прыгнула четверной лутц на тренировке

Российская фигуристка Александра Трусова отметилась выполнением четверного лутца на одной из тренировок. Соответствующее видео появилось на странице в "Инстаграме" тренера Сергея Розанова.

Видео доступно на «Чемпионате».



После неожиданно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020 15-летняя Трусова решила сменить тренера и перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. С 1 июня Трусова с новым тренерским штабом находится на сборе в Кисловодске. На первых тренировках Трусова уже успела исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер.



У Плющенко Александра намерена работать над скольжением, вращениями и артистизмом, а также выучить тройной аксель и четверной риттбергер. Кроме того, говоря о задачах на сезон, Трусова рассказала, что мечтает о медленной программе.