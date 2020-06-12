Алексей Ягудин — о поправках в конституцию: есть спорные, но есть и здравый смысл

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался на тему голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напомним, голосование состоится 1 июля 2020 года.

«Два месяца провёл на сайте mos.ru с этими пропусками. Честно говоря, выдохнул, когда это всё закончилось, и теперь можно спокойно передвигаться.

Прочитал в интернете, что теперь на том же mos.ru/2020og до 21 июня подают заявку на участие в онлайн-голосовании по поправкам к конституции. Я прочитал несколько поправок, и есть там, конечно, спорные, но есть и здравый смысл.

Мне интересно, как вы относитесь в целом к этому голосованию? Есть ощущение, что каждый должен высказаться по этим поправкам и проголосовать. Что думаете вы?» — написал Ягудин в своём «инстаграме».