Американский фигурист Джонни Вейр поздравил россиян с Днём России. В «сторис» своей страницы в «Инстаграме» Вейр опубликовал фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного в Москве, и написал по-русски: «С Днём России».

Фото: «Инстаграм» Джонни Вейра

День России – государственный праздник, который отмечается 12 июня.

Вейр — трёхкратный чемпион США в одиночном катании. С 1997 по 2010 год он завоевал 27 медалей в 51 соревновании, в том числе 13 медалей — за четыре последних сезона. В 2012 году объявил о своём возвращении на любительский лёд с целью выступить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, но в октябре 2013 года завершил карьеру.

Вейр известен благодаря артистизму, причудливым костюмам и пластичному, изящному катанию. Его тренерами в разные годы были Галина Змиевская, Виктор Петренко и Татьяна Тарасова.